В Приморский край с начала года совершили более 2,5 млн туристических поездок

Около 40 тыс. из них совершили иностранные туристы

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Число туристических поездок в Приморье с начала года превысило 2,5 млн, сообщила ТАСС на полях Восточного экономического форума первый вице-губернатор - председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

"С начала года и до конца августа в регионе совершено чуть более 2,5 млн турпоездок, в том числе около 40 тыс. - иностранными туристами. Всего же регион настроен принять 3,5 млн гостей в этом году", - сообщила собеседница.

Она отметила, что Приморский край становится одним из главных регионов российского Дальнего Востока, "парадными воротами", позволяющими держать объявленный президентом курс на Восток.

"Это транспортно-логистический, интеллектуальный, технологический и гуманитарный хаб России в центре Северо-Восточной Азии, который быстро развивается и приобретает все большее значение. Приморье - это край уникальной природы, имеющий свой неповторимый характер. Природные заповедники и национальные парки, неповторимые горные и прибрежные ландшафты, грандиозные памятники природы и море - все это позволяет Приморью быть заметной точкой на карте мирового туризма", - сказала Щербина.

Она добавила, что также в крае развивается событийный туризм: проводятся фестивали международного уровня, например, "Меридианы Тихого", джазовый, Тихоокеанский театральный, дальневосточный Мариинский, здесь выступают мировые певцы и музыканты, можно увидеть экспонаты музеев Кремля, русского музея, Эрмитажа.

В 2018 году регион посетили 4,5 млн человек, в 2019 - 5 млн. После ковидных 2020 и 2021 годов, когда туризм был закрыт во всем мире, край начал восстанавливать турпоток: в 2022 году в регионе побывали более 3 млн гостей.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.