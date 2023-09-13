Таджикистан предложил создать единую транспортную стратегию для Центральной Азии

Создание новой платформы поспособствует ускорению процесса интеграции национальных транспортных систем в международный транспортный механизм, отметил министр транспорта республики Азим Иброхим

ДУШАНБЕ, 13 сентября. /ТАСС/. Министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим предложил разработать и принять единую транспортную стратегию для стран Центральной Азии.

"Сегодня как никогда актуальным стал вопрос о разработке концептуальной основы, которая должна служить общим интересам стран региона в транспортной сфере. В этой связи, на наш взгляд, настало время подумать о принятии единой транспортной стратегии для стран региона", - заявил министр на первой встрече глав транспортных ведомств Центрально-Азиатского региона, которая проходит в Душанбе.

Он отметил, что страны региона пока в отдельности прилагают усилия для совершенствования транспортной системы. "Страны Центральной Азии имеют огромный потенциал для развития международного сотрудничества, развития экономики региона и вполне способен служить площадкой коммуникации между Европейским союзом и огромным регионом Азии, а также евразийских инициатив как "Один пояс один путь", - подчеркнул Иброхим. По его словам, этого можно добиться только совместной координацией транспортной системы всех стран региона, а создание новой платформы будет способствовать ускорению процесса интеграции национальных транспортных систем в международный транспортный механизм.

Совещание министров транспорта Центрально-Азиатского региона проводится впервые в рамках Пятой консультативной встречи глав государств региона, которое состоится 14-15 сентября. На встрече под председательством Азима Иброхима участвуют министр транспорта Казахстана Марат Карабаев, Узбекистана Ильхом Махкамов, генеральный директор Агентства транспорта и связи при кабмине Туркмении Мамметхан Чакыев. Киргизия не представлена на совещании.