На острове Русском до 2030 года намерены реализовать инвестпроекты на 200 млрд рублей

По словам первого вице-губернатора Приморского края Веры Щербиной, территория обладает большим потенциалом для развития в области науки, технологий, туризма, а также деловой инфраструктуры

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Проекты с инвестициями более 200 млрд рублей планируют реализовать на острове Русском в Приморье до 2030 года, сообщила ТАСС на полях Восточного экономического форума первый вице-губернатор - председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

"С мая этого года остров Русский стал еще более привлекательным для инвесторов: помимо специального административного района, свободного порта Владивосток и инновационного научно-технологического центра "Русский" отныне здесь действует еще один преференциальный режим - территория опережающего развития. В планах - на острове Русском до 2030 года реализовать более 40 крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 200 млрд рублей и созданием более 12 тыс. рабочих мест: Инновационный научно-технологический центр "Русский", вторая очередь Дальневосточного федерального университета, IT-парк, "Парк развлечений" компании "Мантера-групп", Приморский форум компании "КВЦ", Центр водных видов спорта ООО "Парк Новик" и другие", - сказала собеседница.

Она отметила, что остров является уникальной территорией с большим потенциалом для развития в области науки, технологий, туризма, а также деловой инфраструктуры. Власти стараются выстроить комплексный подход к развитию острова, уделяя внимание экологии, истории и общественному мнению.

"С мая этого года остров Русский стал еще более привлекательным для инвесторов: помимо специального административного района, свободного порта Владивосток и Инновационного научно-технологического центра "Русский" отныне здесь действует еще один преференциальный режим - территория опережающего развития", - сказала Щербина.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.