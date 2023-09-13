Кабмин смягчил часть требований при госзакупках медицинских изделий

Теперь разрешается объединять в один лот медицинские изделия различных видов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство России приняло решение смягчить часть требований при государственных закупках медицинских изделий в больницы и поликлиники. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"Правительство продолжает создавать условия для обеспечения стабильности поставок медицинских изделий в поликлиники и больницы. Принято решение смягчить ряд требований при государственных закупках такой продукции. Речь идет о госзакупках медицинских изделий, по результатам которых между регионом и производителем заключается контракт со встречными инвестиционными обязательствами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при таких закупках теперь разрешается объединять в один лот медицинские изделия различных видов. Это решение позволит снизить количество процедур и ускорить поставки необходимых изделий в поликлиники и больницы, отметили в правительстве.