В Кировском в ДНР открыли IT-центр

Его создали на базе школы, где желающие смогут пройти образовательные курсы по IT-направлениям и создать первые технологические стартапы

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия IT-центра в Кировском Донецкой Народной Республики состоялась в рамках Восточного экономического форума, передает корресондент ТАСС. В формате ВКС на мероприятии приняли участие представители администрации Кировского и власти ДНР.

"Я очень рад, что благодаря современным технологиям сегодня Кировское и в целом Донецкая Народная Республика становятся к нам ближе, ближе к Дальнему Востоку. Благодаря республиканскому центру информационных технологий мы сегодня присутствуем при его [IT-центра] открытии, знаю, что все современное оснащение на месте стоит, работает. Очень рад, что IT-центр в Кировском стал, как мне говорили, первым в Донецкой Народной Республике", - сказал на церемонии глава Якутии Айсен Николаев.

IT-центр открылся на базе школы в Кировском. Он позволит всем желающим проходить образовательные курсы по IT-направлениям и создавать первые технологические стартапы.

В конце мая 2022 года Якутия взяла шефство над Кировским, а в июне того же года было подписано соглашение о сотрудничестве. В 2022 году силами Якутии в Кировском были отремонтированы десятки объектов. Среди них социальная инфраструктура, в том числе медицинские учреждения, учебные заведения. Был проведен капитальный ремонт Кировской школы, для учебного заведения закуплены книги. Медики дальневосточного региона помогают восстанавливать здоровье жителей ДНР. В июне в больнице города открылся филиал Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы.