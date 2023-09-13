Забайкалье готовит инфраструктуру, интересную для транзитных туристов из Китая

Для приезжающих возможно организовать маршрут через Читу и Алханай

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Забайкалье готовит инфраструктуру, которая будет стимулировать китайских туристов, оказывающихся в регионе по пути на Байкал, оставаться в крае на 7-10 дней. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства - министр экономического развития региона Александр Бардалеев на полях Восточного экономического форума.

"Основной турист - наш внутренний, но мы понимаем, что может пойти большой поток [из Китая]. И мы понимаем, что то, что мы сейчас делаем для внутреннего туриста, имеет потенциал и для китайских гостей", - сказал Бардалеев.

Он отметил, что для китайских туристов возможен маршрут через Читу, Алханай - национальный парк, который привлекает туристов целебными минеральными источниками, буддийскими святынями алханайского природно-культового комплекса, экокурорт "Кука", ленд-парк "Тужи", а потом - на Байкал. Он уточнил, что в 2022 году турпоток в Забайкалье вырос на 50%, а средний чек суточного пребывания гостя в регионе составляет 3-4 тыс. рублей.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.