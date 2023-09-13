В Приамурье намерены построить завод по производству портового оборудования

Объем иностранных инвестиций оценили в 2 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Китайская компания "Шанхай Йа Дзи" (SA International) построит в Амурской области первый в России завод по производству портового оборудования. Соответствующее соглашение было подписано на полях Восточного экономического форума, сообщает региональное агентство по привлечению инвестиций.

"Первый в стране завод по производству портового оборудования построят в Амурской области. Соглашение об этом заключило агентство Амурской области по привлечению инвестиций на ВЭФ-2023 с компанией "Шанхай Йа Дзи"", - говорится в распространенном сообщении.

Компания уже этим летом осмотрела предложенные площадки под производство в регионе. На первом этапе завод будет осуществлять крупноузловую сборку, а затем откроет производственный цех. Проект планируют реализовать с использованием возможностей ТОР "Амурская". Объем иностранных инвестиций превысит 2 млрд рублей. На первоначальном этапе компания займется крупноузловой сборкой поставляемых из КНР конструкций, постепенно выстраивая производственный процесс. В ближайшее время китайская сторона намерена осмотреть предложенные региональным агентством инвестиций площадки, на которых можно начать производство.

"Проект мы планируем запустить в сотрудничестве с мировым лидером по производству портового, морского и судостроительного оборудования и техники. На текущий момент подобное оборудование для портовой инфраструктуры нашей страны, как правило, произведено на Западе. Однако постоянно расширяющееся санкционное давление ограничивает нас в поставках и обслуживании ранее приобретенного оборудования. Поэтому было решено переориентироваться на новые рынки, искать новых партнеров. И Амурская область дает нам лучшие условия для реализации такого проекта", - приводятся в сообщении слова исполнительного президента компании Евгения Куроедова.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.