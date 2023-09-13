ВВП Великобритании сократился на 0,5% в июле на фоне забастовок

По данным Sky News, показатели британского ВВП в июле оказались ниже, чем ожидали эксперты

ЛОНДОН, 13 сентября. /ТАСС/. Британская экономика сократилась на 0,5% в июле по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в отчете Национальной статистической службы (ONS) Соединенного Королевства.

В нем отмечается, что производство в Великобритании за указанный период упало на 0,7%, а сфера услуг и строительный сектор сократились на 0,5%. Как подчеркнул телеканал Sky News, показатели британского ВВП в июле оказались ниже, чем ожидали эксперты. По мнению аналитиков, экономика королевства продемонстрировала падение на фоне массовых забастовок работников различных секторов и дождливой погоды в середине лета.

Ранее ONS сообщила, что ВВП Великобритании по итогам второго квартала вырос на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. По итогу первого квартала 2023 года ВВП королевства увеличился на 0,1%.