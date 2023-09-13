Решение приняли из-за нештатной работы торгово-клиринговой системы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Торги на срочном рынке Московской биржи с 9:30 мск приостановлены из-за нештатной работы торгово-клиринговой системы, сообщили в пресс-службе торговой площадки.

"Из-за нештaтной работы тoргово-клиринговой системы срочнoго рынка в утреннюю тoрговую сессию было принято решение о приостанoвке торгов с 9:30", - пояснили в пресс-службе.

Проводится диагностика системы, о возобновлении торгов будет сообщено дополнительно.

Срочный рынок Московской биржи является площадкой, на которой торгуются производные финансовые инструменты с определенным сроком исполнения - фьючерсы и опционы.