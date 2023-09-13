Российский рынок акций повышается в начале торгов

Курс доллара растет до 95,54 рубля, евро прибавляет до 102,57 рубля

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом индекса Мосбиржи на 0,73% - до 3 189,08 пункта. В то же время по долларовому индексу РТС данных нет, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:22 мск индекс Мосбиржи рос до 3 178,05 пункта (+0,38%). По индексу РТС данных по-прежнему не было.

Курс доллара на Мосбирже растет на 0,63% - до 95,54 рубля, евро прибавляет 0,6%, до 102,57 рубля. Курс юаня находится на уровне 13,094 рубля (+0,82%), свидетельствуют данные торгов на 10:22 мск.