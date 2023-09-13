ДВФУ откроет первый российский филиал в провинции Китая Гуанчжоу

В нем будут готовить специалистов в области экономики, менеджмента, международных отношений и биомедицины

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Филиал Дальневосточного федерального университета откроется в провинции Гуанчжоу в Китае в 2024 году, он станет первым российским вузом там. Соответствующее соглашение подписано ДВФУ и Университетом Синьхуа на VIII Восточном экономическом форуме, сообщили ТАСС в пресс-службе ДВФУ.

"ДВФУ продолжает укреплять связи с партнерами КНР. Если раньше для вуза традиционными были коммуникации в основном с Северо-Востоком Китая: провинциями Хэйлунцзян, Ляонин, Цзилинь, то сейчас мы активизировали работу с южными провинциями. Университет является одним из важнейших инструментов по реализации государственной политики "Разворота на Восток", поэтому вуз постоянно расширяет присутствие в Азии и системно занимается продвижением российской образовательной системы за рубежом. Открытие на территории Гуанчжоу филиала ДВФУ задаст новое направление для академических и языковых обменов между Россией и Китаем", - сообщил ректор ДВФУ Борис Коробец, которого процитировали в пресс-службе.

Филиал будет готовить специалистов для Китая в области экономики, менеджмента, международных отношений и биомедицины. Стажировки и практику, в том числе с погружением в русскоязычную среду, студенты из Китая смогут проходить во Владивостоке в Дальневосточном федеральном университете.

В ближайшее время будет подготовлена юридическая база и определено место под строительство филиала. Предполагается, что в первую очередь будет построена инфраструктура для организации образовательного процесса в области экономики, менеджмента, международных отношений. В дальнейшем перечень специальностей планируется расширить, и вторым этапом предполагается открыть программы по биомедицине и биотехнологиям. Богатый научный и практический опыт Университета Синьхуа в области медицины также будет способствовать практическому взаимодействию с Медицинским комплексом ДВФУ.

ДВФУ ведет активную работу в сфере международных отношений, укрепляя позицию флагмана российского образования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Международная партнерская сеть вуза насчитывает более 300 образовательных учреждений, 162 из них располагаются в Азии. Согласно программе университета, до 2030 года ДВФУ видит одной из приоритетных задач интернационализацию образования и повышение академической репутации вуза за рубежом.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стало "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.