13 сентября, 07:28

Роструд заявил о восстановлении прав 5 тыс. работников с помощью индикаторов риска

Задержанную зарплату выплатили около 3 тыс. работникам, сообщили в пресс-службе ведомства

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Права более 5 тыс. работников восстановлены с начала года по итогу проведенных проверок благодаря срабатыванию индикаторов риска. Также задержанную зарплату выплатили около 3 тыс. работникам, сообщили журналистам в пресс-службе Роструда.

"На сегодняшний день всего четыре индикатора риска. Благодаря им с начала года были восстановлены трудовые права свыше 5 тыс. человек", - цитируют в сообщении руководителя Роструда Михаила Иванкова.

Он уточнил, что в результате срабатывания индикатора о банкротстве и принятым инспекторским мерам около 3 тыс. работникам выплачена задержанная заработная плата на сумму свыше 163 млн рублей.

Отмечается, что индикаторы риска помогают инспектору труда восстанавливать трудовые права, не дожидаясь обращений работников. С прошлого года было два индикатора - связанные с банкротством организации и со спецоценкой. С августа этого года появились два новых - они связаны с увеличением легкого травматизма и отсутствием сведений в информационных системах о проведении специальной оценки условий труда. 

Теги:
РоссияИванков, Михаил Юрьевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация