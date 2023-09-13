Прикамье за два года привлекло около 2,5 млрд рублей из федбюджета на проекты по туризму

В 2022 году в регионе поддержали 66 проектов в сфере туризма

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Пермский край привлек около 2,5 млрд рублей из федерального бюджета на проекты в сфере туризма в 2022-2023 годах в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на полях Восточного экономического форума.

"Всего за период 2022-2023 годах в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" из федерального бюджета на проекты в отрасли Пермского края привлечено почти 2,5 млрд рублей. В этом году в федеральном конкурсе на субсидирование строительства модульных гостиниц добились федеральной поддержки пять инвестпроектов", - сообщил Махонин.

Также, по словам главы региона, из бюджетов двух уровней и средств самих предпринимателей 560 млн рублей вкладываются в увеличение номерного фонда в гостиницах. "Реализация данных проектов позволит увеличить в 2023-2024 годах номерной фонд в регионе на 181 номер в Кунгурском, Ильинском, Пермском и Чердынском округах", - отметил губернатор Прикамья, добавив, что по вовлечению бизнеса в туристическую отрасль и привлечение грантов на развитие инфраструктуры по разным направлениям Пермский край стабильно входит в десятку регионов-лидеров.

Как сообщал ранее заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников, с помощью федеральных и региональных грантов в 2022 году в регионе поддержали 66 проектов в сфере туризма. Общая сумма грантовой поддержки составила 161,4 млн рублей. Наиболее востребованными у предпринимателей стали гранты на приобретение туристического оборудования. В ближайшие три года инвестиции в развитие сферы туризма Пермского края составят более 10 млрд рублей.

Согласно данным Росстата, турпоток Пермского края в 2022 году составил 818,5 тыс. человек, что на 13% больше уровня 2021 года и почти на 70 тыс. человек больше максимального допандемийного уровня, зафиксированного в 2019 году. Предполагается, что до 2030 года турпоток в регион должен достичь показателя 1,5 млн человек в год.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.