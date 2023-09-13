На ВЭФ открыли дальневосточный проектный офис Центра развития креативной экономики АСИ

Директор Центра развития креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде заявила, что одной из задач центра является сбор креативных сообществ в регионах и формирование в них продукта, в который можно инвестировать

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Презентация дальневосточного проектного офиса Центра развития креативной экономики Агентства стратегических инициатив (АСИ) состоялась на Восточном экономическом форуме.

Ранее на полях форума было подписано соглашение между Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики и Центром развития креативной экономики АСИ, которое предполагает открытие первого офиса.

"Креативный сектор очень активно развивается, и отдельные его индустрии являются драйверами развития территорий. Поэтому сам наш центр будет активно работать с отдельными точками роста в регионах, для того чтобы креативный сектор начал зарабатывать, вносить вклад в развитие регионов. <…> Мы будем заниматься исследованиями и будем формулировать в рамках поручений [президента РФ Владимира Путина] стратегии развития креативной экономики в России", - сказала на презентации директор Центра развития креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде.

Она добавила, что также среди задач центра есть сбор креативных сообществ в регионах и формирование в них продукта, в который можно инвестировать. По словам руководителя нового проектного офиса Афанасия Саввина, одной из задач офиса также станет налаживание связи между креативными сообществами и региональными властями.

"Вчера президент в своем выступлении на пленарном заседании Восточного экономического форума сказал о том, что в регионах Дальнего Востока в некоторых создана одна из лучших в стране практик по развитию креативной экономики. Но, к сожалению, пока не все еще регионы вовлечены в эту работу. И наша первая задача сделать так, чтобы в каждом регионе руководство региональное восприняло эту задачу как один из своих приоритетов", - сказал Саввин.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.