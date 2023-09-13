"Мегафон" откроет представительство в Киргизии в октябре

Согласно заявлению, компании, ее офис начнет работу в Бишкеке

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Сотовый оператор "Мегафон" откроет представительство компании в Киргизии в октябре этого года. Об этом говорится в сообщении компании.

"Компания зарегистрировала представительство в Киргизской Республике, ее офис начнет работу в Бишкеке в октябре. Основной фокус команда "Мегафона" направит на реализацию цифровых проектов для бизнеса и общества, опираясь на свою многолетнюю экспертизу в B2B и B2G", - сказано в сообщении.

По информации компании, директором представительства в Киргизии назначен директор по национальным проектам "Мегафона" Александр Калошин. Он будет совмещать свою новую должность с работой над реализацией ИКТ-проектов в России.

До конца года, как отмечается в сообщении, "Мегафон" запланировал несколько пилотных проектов в Киргизии в различных отраслях социального и индустриального порядка. "Компания реализует проекты как в сфере благоустройства городской среды и транспортной безопасности, так и в промышленном секторе с решениями, направленными на цифровизацию производственных процессов", - добавили в компании.