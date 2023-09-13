Прибыль владельца бренда Zara в первой половине года выросла на 40%

Она достигла €2,513 млрд

МАДРИД, 13 сентября. /ТАСС/. Чистая прибыль испанской сети магазинов одежды Inditex, владеющей брендами Zara и Bershka, за первое полугодие текущего финансового года (с 1 февраля по 31 июля 2023 года) увеличилась на 40,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте сети.

Отмечается, что "чистая прибыль выросла на 40,1%, до €2,513 млрд". "Продажи выросли на 13,5%, до €16,851 млрд, при этом динамика весьма удовлетворительная как в магазинах, так и в интернете, положительная во всех географических регионах и во всех форматах", - сообщили в компании.

По данным газеты El País, сеть магазинов одежды установила новый рекорд как по прибыли, так и по продажам.

Inditex, у которой в РФ насчитывалось более 500 магазинов, в начале марта прошлого года приняла решение временно прекратить их работу из-за специальной военной операции на Украине. В октябре того же года компания объявила о достижении соглашения о продаже своего бизнеса в России группе Daher.

Inditex основана испанцем Амансио Ортегой. Сеть насчитывает около 7 тыс. магазинов в 100 странах. Наиболее известными брендами Inditex являются Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.