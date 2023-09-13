Вице-губернатор Приморья заявила, что грузооборот региона вырастет в два раза к 2030 году

Председатель правительства Вера Щербина также сообщила, что объем грузов увеличится до 300 млн тонн

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Объем перевозимых через Приморье грузов к 2030 году вырастет вдвое - до 300 млн тонн - за счет реализации крупных логистических проектов, сообщила ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) первый вице-губернатор - председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

"Суммарно объем перевозимых грузов вырастет в два раза - со 150 до 300 миллионов тонн к 2030 году. <...> Общий объем инвестиций, направленных в реализацию крупных инвестиционных проектов по развитию портовой инфраструктуры и "сухих портов" до 2030 года, составит свыше 580 млрд рублей", - сказала она.

Щербина уточнила, что в третьем квартале 2023 года планируется ввод в эксплуатацию первой очереди 20-миллионного угольного терминала "Морской порт Суходол". Кроме этого, в 2023 году должно начаться строительство морского терминала по перевалке сжиженного углеводородного газа (пропан, бутан) проектной мощностью 1 млн тонн в бухте Перевозной. В порту Восточный бухты Врангеля строится специализированный универсальный производственно-перегрузочный комплекс "Север" мощностью 20 млн тонн угля в год.

Помимо этого, в период до 2025 года в крае планируется построить шесть транспортно-логистических центров или "сухих портов" суммарной мощностью около 2 млн контейнеров в год. Крупнейший из них, мощностью 1 млн контейнеров, строит группа компаний "ФинИнвест". Общий объем финансирования этого проекта превышает 15 млрд рублей.

"В 2022 году мы ощутили масштабный поворот на Восток, объявленный президентом России. Поскольку перестраиваются пути поставок и меняется вся система внешней торговли, транспортная и логистическая сфера становятся ключевыми отраслями экономики страны. И именно в этой сфере у Приморского края есть компетенции, опыт и потенциал. При всех существующих сложностях, в целом транспортный комплекс края успешно решает стоящие перед ним задачи", - подытожила Щербина.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.