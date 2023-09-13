В Приамурье запустили первый малотоннажный комплекс по сжижению природного газа

Реализованный проект позволит подключить удаленные от газопровода "Сила Сибири" объекты

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Первый в регионе малотоннажный комплекс по сжижению природного газа (СПГ) запустили в Амурской области, сообщили в региональном агентстве по привлечению инвестиций.

"Соглашение о сотрудничестве в реализации этого проекта было подписано еще в 2021 году на Восточном экономическом форуме. И вот сейчас мы запускаем такой важный для региона проект. Этот завод имеет очень большое значение о газификации Амурской области и позволяет подключить к газу объекты, которые находятся вдали от магистрального газопровода "Сила Сибири". С точки зрения перспектив такие производства открывают колоссальные возможности для газификации нашего огромного региона", - цитируются в сообщении слова главы региона Василия Орлова.

"Газпром гелий сервис" запустил КСПГ в Свободненском районе. Это ключевой объект пилотного проекта по автономной газификации в Амурской области. Производительность комплекса - 1,5 тонны СПГ в час (12,6 тыс. тонн в год). Выпуск продукции будет наращиваться по мере готовности потребителей к приему сжиженного природного газа.

Главным потребителем СПГ станет строящаяся газовая котельная в Белогорске. Она заменит действующую мазутную котельную, обеспечивающую теплом и горячей водой 37 многоквартирных домов, два детских сада, школу и дом культуры. Продукция комплекса будет доставляться в специальных криогенных автоцистернах на экологичных тягачах, работающих на СПГ. Вблизи газовой котельной завершается сооружение системы приема, хранения и регазификации. Здесь газ будет храниться в сжиженном виде при постоянной температуре и после перевода в газообразное состояние подаваться на котельную.

Также власти региона рассмотрят возможность перевода на СПГ других котельных региона. "Газпром гелий сервис" предусмотрел этот вариант и в короткие сроки сможет вдвое нарастить производительность комплекса - до 3 тонн в час (25,2 тыс. тонн в год).

Кроме того, возможности комплекса позволят организовать заправку собственного транспорта "Газпром гелий сервис" и в перспективе - техники Амурского газоперерабатывающего завода, который строится в Свободненском районе. Также будет поставку СПГ будут обеспечивать на космодром "Восточный".