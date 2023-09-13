Глава Прикамья заявил, что более 12% всего экспорта края за рубеж приходится на Китай

За первый квартал 2023 года объем экспорта региона в КНР составил $0,23 млрд

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Более 12% всего экспорта Пермского края за рубеж составляет экспорт товаров в Китай, сообщил в интервью ТАСС губернатор региона Дмитрий Махонин на полях Восточного экономического форума.

"Одним из крупнейших торговых партнеров за I квартал 2023 года стал Китай. Объем экспорта предприятий Пермского края в эту страну составил $0,23 млрд (12,4% от всего экспорта Пермского края)", - сообщил Махонин, отметив, что в Китай из Прикамья экспортируются удобрения, древесина и изделия из нее, бумага и картон, топливно-энергетические товары, продукция химической промышленности.

По словам главы региона, общий объем экспорта предприятий Прикамья за I квартал 2023 года составил $1,85 млрд. Торговыми партнерами края за этот период стали 102 страны, в том числе Китай, Индия, Турция. Также руководство Пермского края, по словам Махонина, в качестве направления для развития рассматривает Индонезию. Кроме того, как отметил глава Прикамья, в 2020 году региональные власти начали субсидировать компаниям часть затрат, связанных с транспортировкой товаров за рубеж. За это время объем средств, выделяемых из регионального бюджета на эти цели, вырос с 10 до 30 млн рублей в год. Это позволяет предпринимателям возместить до 60% затрат на транспортировку. В 2023 году по итогам первого отбора 29 компаний получат компенсации на общую сумму порядка 16 млн рублей, Минэкономразвития края готовится ко второму отбору.

По данным министерства экономического развития Прикамья, объем экспорта региона в 2022 году увеличился на 32% по сравнению с 2021 годом и составил $10,4 млрд. В 2022 году президент России Владимир Путин поставил перед страной задачу по увеличению объемов несырьевого неэнергетического экспорта к 2024 году.

О ВЭФ

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.