В ЕК заявили о начале расследования субсидий в отношении электроавтомобилей из КНР

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что они создают перекос на европейском рынке

БРЮССЕЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия запускает расследование по субсидиям в отношении китайских электрических автомобилей. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодной речью на тему "Состояние Евросоюза". Ее транслирует аудиовизуальная служба ЕК.

"Глобальные рынки сегодня заполнены более дешевыми китайскими электрическими автомобилями. И цены на них искусственно установлены на низком уровне благодаря государственным субсидиям. Это создает перекос на наших рынках. И так как мы не признаем эти перекосы внутри нашего рынка, мы не признаем [их] извне. Поэтому я могу объявить сегодня о том, что Еврокомиссия запускает расследование по субсидиям в отношении электрических автомобилей из Китая", - сказала фон дер Ляйен.

Ранее газета Financial Times указала, что Пекин ужесточил правила выдачи лицензий на производство электромобилей в Китае. По данным исследовательской организации BloombergNEF, в 2022 году в Китае было продано (с учетом машин с гибридным двигателем) 5,67 млн электромобилей, это более половины общемирового количества. Ранее правительство КНР использовало различные механизмы для поощрения производства таких транспортных средств. В их число входили субсидии для покупателей и производителей электрокаров, а также развитие соответствующей инфраструктуры.