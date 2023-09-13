Путин показал Ким Чен Ыну Aurus

Российский лидер приехал на машине этой марки на встречу с лидером КНДР

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 13 сентября. / ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын пополнил число глав государств, которым президент РФ Владимир Путин показал российские автомобили Aurus.

К месту встречи на космодроме Восточный, где проходят переговоры глав государств, российский лидер приехал на своей машине этой марки. Ее Путин и показал гостю из КНДР.

Ким Чен Ын сначала осмотрел авто снаружи, а после проверил его удобство изнутри, сев на заднее пассажирское кресло. Путин параллельно рассказывал своему визави о характеристиках машины. Позже они прошли ко второму Aurus, другой модели, благодаря чему лидер КНДР смог изучить как седан, так и лимузин из российской линейки представительских автомобилей.

В Амурскую область Ким Чен Ын приехал на своем поезде. В одном из вагонов он привез личный лимузин Maybach, на котором и отправился к месту переговоров.

Об Aurus

Aurus - российская марка представительских автомобилей. Она, в частности, используется в кортежах президента и председателя правительства РФ, членов кабинета министров.

Лимузин Aurus Senat был впервые использован президентом РФ Владимиром Путиным в церемонии инаугурации 7 мая 2018 года. В этом же году Путин в рамках официальных протокольных мероприятий лично демонстрировал автомобили Aurus президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси, президенту Сербии Александару Вучичу и Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну, который тогда был наследным принцем Абу-Даби, а сейчас является президентом ОАЭ.

Позднее глава российского государства начал пользоваться Aurus в том числе во время своих зарубежных визитов. Автомобилями этой марки обеспечивают и зарубежных лидеров, когда они приезжают в Россию.