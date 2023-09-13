Саудовская Аравия снизила в августе добычу нефти до 8,98 млн б/с

Месяцем ранее королевство сократило производство на 900 тыс. б/с

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Саудовская Аравия в августе 2023 года полностью выполнила добровольное снижение добычи на 1 млн баррелей в сутки (б/с) и сократила ее до 8,98 млн б/с. Об этом говорится в сентябрьском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

В августе Саудовская Аравия снизила добычу на 100 тыс. б/с, до 8,98 млн б/с. Месяцем ранее, согласно данным МЭА, королевство сократило производство на 900 тыс. б/с. Таким образом, в августе Саудовская Аравия полностью вышла на заявленный уровень сокращения в 1 млн б/с.

В июле Саудовская Аравия начала добровольное сокращение добычи на 1 млн б/с, эта мера продлится до конца года с возможностью ее продления. При этом с октября по декабрь королевство будет ежемесячно пересматривать свое решение в зависимости от ситуации на рынке.

МЭА подчеркивает, что это сокращение приводит Саудовскую Аравию к самому низкому уровню добычи нефти с 2011 года, если не считать период пандемии коронавируса, когда страна также брала на себя обязательства по снижению производства.