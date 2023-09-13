Доходы России от экспорта нефти в августе выросли на $1,8 млрд

Они достигли $17,1 млрд

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Доходы России от нефтяного экспорта в августе 2023 года увеличились на $1,8 млрд, до $17,1 млрд за счет роста цен, который компенсировал снижение объема поставок. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Из-за сокращения поставок экспорт нефти и нефтепродуктов из России в августе сократился на 150 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 7,2 млн б/с. Поставки нефти Россией в Индию и Китай снизились до 3,9 млн б/с в августе, но все еще превышают 50% от общего объема экспорта.

Россия еще в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с от средних февральских значений. Срок действия этого снижения несколько раз продлевался - сначала по июнь включительно, затем до конца 2023 года. А после прошедшей 4 июня в Вене встречи ОПЕК+ решение о добровольном снижении производства было продлено до конца 2024 года.

В августе РФ начала снижать поставки нефти на мировые рынке еще на 500 тыс. б/с дополнительно к обязательствам по сокращению добычи, а в сентябре начала снижать поставки на 300 тыс. б/с. Позднее вице-премьер России Александр Новак сообщил журналистам, что РФ также приняла решение продлить добровольное сокращение поставок нефти на 300 тыс. баррелей в сутки (которое ранее было принято на сентябрь) до конца 2023 года.