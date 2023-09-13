В ФРГ число заявок на банкротство в первой половине года выросло на 20,5%

По данным Федерального статистического ведомства страны, в большей степени это коснулось транспортного сектора, сферы предоставления складских услуг и оказания помощи с временным трудоустройством

БЕРЛИН, 13 сентября. /ТАСС/. Количество заявок на банкротство, поданных германскими фирмами, за первое полугодие 2023 года увеличилось на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в отчете Федерального статистического ведомства ФРГ.

"В первом полугодии 2023 года окружные суды Германии по окончательным подсчетам сообщили о 8 571 поданном заявлении о неплатежеспособности компаний. Это на 20,5% больше, чем в первом полугодии 2022 года", - говорится в отчете.

По данным ведомства, требования кредиторов в результате этих банкротств были оценены на сумму в размере €13,9 млрд. В тексте уточняется, что больше всего заявок на банкротство пришлось на сектор транспорта и предоставления складских услуг, а также на сферу оказания иных экономических услуг, таких как временное трудоустройство. Меньше всего заявлений поступило из предприятий в секторе энергоснабжения.

Согласно данным Института исследования экономики имени Лейбница (IWH), опубликованным в августе, число заявок на банкротство среди германских компаний в июле оставалось высоким и по-прежнему превышало средние показатели, наблюдавшиеся до начала пандемии коронавируса. Отмечается, что в июле из-за потенциальной неплатежеспособности фирм в ФРГ под угрозой оказались 9,3 тыс. рабочих мест. Ранее исследователи IWH сообщали, что в июне число заявок на банкротство в республике составило 1 050 и достигло максимума с 2016 года.