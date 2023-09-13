13 сентября, 08:57
Восточный экономический форум

Глава ТПП сообщил, что бизнес отнесся с пониманием к налогу на сверхприбыль

По словам Сергея Катырина, подобные решения принимаются для исключения рисков снижения экономического роста

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Российские предприниматели с пониманием отнеслись к введению налога на сверхприбыль. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

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"Не скажу, что бизнес воспринял этот налог позитивно, но учитывая текущую политическую и экономическую обстановку предпринимательское сообщество отнеслось к этой идее с пониманием. Касаемо того, что ситуация с налогом на сверхприбыль может повториться сейчас говорить преждевременно. Все же это была вынужденная мера", - сказал он.

Катырин напомнил, что подобный налог может быть установлен только законодательным путем. "Все же у государства цель не губить бизнес, а развивать его. Подобного рода решения, безусловно, принимаются после долгих и обстоятельных обсуждений с предпринимательским сообществом, чтобы исключить риски снижения экономического роста", - добавил глава ТПП РФ.

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VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
РоссияКатырин, Сергей НиколаевичВосточный экономический форум
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