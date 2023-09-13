Росатом начал реконструкцию единственного в России рудника по добыче лопарита

Всего спроектируют около 40 км подземных горных выработок, отработку новых горизонтов планируется начать в 2025 году, сообщила пресс-служба Ловозерского горно-обогатительного комбината

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Ловозерский горно-обогатительный комбинат (предприятие горнорудного дивизиона Росатома) начал реконструкцию рудника Карнасурт. Это позволит увеличить добычу руды редкоземельных металлов - лопарита. Об этом сообщает пресс-служба горнорудного дивизиона.

В перечень работ по реконструкции предприятия входят обследование рудника, разработка документации на вскрытие новых горизонтов, проектирование нового шахтного ствола, комплекса вентиляционных выработок с новой главной вентиляторной установкой. Планируется также техперевооружение основных и вспомогательных объектов поверхностной инфраструктуры.

Всего будет спроектировано около 40 км подземных горных выработок. Отработку новых горизонтов планируется начать в 2025 году.

Ловозерский ГОК - единственное предприятие в стране, которое добывает и обогащает лопарит. Добыча ведется на руднике Карнасурт, расположенном в суровых природно-климатических условиях, за Полярным кругом, в Ловозерском районе Мурманской области. Лопаритовый концентрат горнодобывающее предприятие поставляет на Соликамский магниевый завод, где из него извлекают тантал, ниобий, титан и производят коллективный концентрат других редкоземельных металлов. Их применение очень широко - электроника, химическое оборудование, оптика, квантовые генераторы, акустика, хирургия, легированные стали, сверхжаропрочные сплавы, сверхпроводники и, конечно, атомная промышленность.

Правительство РФ передало Ловозерский горно-обогатительный комбинат под полный контроль Росатому в середине августа. В результате госкорпорация стала собственником полного цикла - от добычи до производства редкоземельных металлов.