Глава ЕК: ЕС привлекает больше инвестиций в водородную энергетику, чем США и Китай вместе

Урсула фон дер Ляйен отметила, что европейская промышленность успешно адаптируется к совершенствующимся экологическим стандартам

ПАРИЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Европейский союз привлекает больше инвестиций в развитие водородной энергетики, чем Соединенные Штаты и Китай вместе. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодной речью на тему "Состояние Евросоюза". Ее речь транслирует аудиовизуальная служба ЕК.

"Сегодня мы привлекаем больше инвестиций в водородную энергетику, чем США и Китай вместе", - отметила она, не приведя конкретных данных.

Председатель ЕК отметила, что европейская промышленность успешно адаптируется к совершенствующимся экологическим стандартам. "За последние пять лет число "чистых" заводов по производству стали выросло с 0 до 38", - сказала она.

Фон дер Ляйен добавила, что 14 сентября в Дании "на воду будет спущен первый европейский контейнеровоз, работающий на экологически чистом метане, произведенном с помощью солнечной энергии".

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на проект отчета Еврокомиссии, сообщило, что Евросоюз должен каждый год дополнительно инвестировать $763 млрд для перехода к зеленой экономике и полного отказа от российского ископаемого топлива. Согласно документу, большая часть этой суммы будет поступать от частных инвесторов из-за ограниченного бюджета ЕС. При этом государства - члены сообщества должны будут использовать и собственные средства.