Глава ТПП считает, что приватизация может дать положительный импульс

Сергей Катырин отметил, что пока нет условий для ее осуществления

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Приватизация может дать экономике положительный импульс, но пока нет условий для ее осуществления. Об этом заявил ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

"С одной стороны, новая приватизация может дать положительный импульс. С другой стороны, доход от передачи в частные руки будет разовым. Но самое главное другое: пока в России не созданы ни юридические, ни финансово-экономические условия для реализации инструмента приватизации", - сказал он.

Во все времена это делалось в том числе с помощью мягкой денежно-кредитной политики, чего у нас "пока не наблюдается", отметил Катырин.

"К тому же, если приватизация будет реализована, то она должна быть частичной. В этой связи считаю, что торопиться здесь рано. Сейчас многим кажется, что государство чрезмерно присутствует в жизни бизнеса, однако это не так", - добавил он.

Катырин не уверен, что сейчас тот момент, когда можно продавать госимущество в разных секторах, например, в банковском, нефтяном. Приватизация, по его словам, не может касаться оборонной промышленности, поскольку эта та сфера, которую государство должно контролировать.

"Приватизировать это было бы неверным шагом, так что для приватизации не так много сфер. К тому же, сегодня не лучшее время что-то продавать, так как цены на активы сейчас не самые высокие", - заключил глава ТПП РФ.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.