В Польше сообщили о росте числа предпринимателей с гражданством России за год на 40%

Согласно данным министерства по вопросам развития и технологии страны, в государстве ведется или временно приостановлена деятельность 1 732 фирм с российским участием

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Число российских предпринимателей, работающих в Польше, за год выросло на 40%. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita со ссылкой на данные министерства по вопросам развития и технологии страны.

Согласно подсчетам ведомства, в Польше ведется или временно приостановлена деятельность 1 732 фирм с российским участием. Из них 1 315 компаний принадлежат людям, которые располагают только российским гражданством. Годом ранее таких фирм было 1 120 и 903 соответственно.

"Я считаю, что эти данные даже занижены. Я знаю случаи, когда в Польше представители российского капитала, располагая украинским паспортом, приобретают акции и доли без каких-либо сложностей", - цитирует газета слова экономиста Анджея Садовского.

26 апреля 2022 года Польша опубликовала свой санкционный список против России и Белоруссии, включающий более 50 позиций - как фирмы, так и физические лица. В список вошли, в частности, "Газпром", "Акрон", "Новатэк", "Северсталь", "Фосагро", Beloil, "Фаберлик", "Касперский", "Камаз", Wildberries, бизнесмены Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Михаил Гуцериев, Вячеслав Кантор, Игорь Сечин, Виктор Вексельберг и другие. Польские санкции предусматривают заморозку финансовых активов и имущества этих фирм, лишение их возможности участия в тендерах, а в случае с предпринимателями - запрет въезда на территорию Польши. Список периодически расширяется.

Ранее польское правительство приняло решение принудительно назначить временную управляющую компанию для попавшей в санкционный список страны Novatek Green Energy, для доли "Газпрома" в компании EuRoPol GAZ, владеющей польским участком газопровода Ямал - Европа, а также для трех фирм Вячеслава Кантора. Такой механизм Польша использует, как утверждают власти страны, "при необходимости обеспечения работы [предприятия] в связи с необходимостью сохранения рабочих мест, оказания услуг населению или выполнения иных задач государственного значения", а также когда речь идет о защите экономических интересов государства.