Калининградский янтарный комбинат намерен интегрировать камень в модные образы

С 10 по 27 октября на предприятии проведут воркшоп

КАЛИНИНГРАД, 13 сентября. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат пригласил российских дизайнеров одежды к совместной работе в творческой мастерской по интеграции янтаря в современной обработке в молодежные коллекции одежды. Об этом сообщила пресс-служба комбината.

"Калининградский янтарный комбинат с 13 сентября начинает прием заявок для участия в первом креативном воркшопе "Балтийский акцент". Проект представляет собой творческий союз дизайнеров одежды и ювелиров предприятия, задача которого - объединить модные тренды и камень в молодежных образах", - говорится в сообщении.

Ранее комбинат уже работал над внедрением янтаря в коллекции одежды совместно с кутюрье Валентином Юдашкиным.

Очные мероприятия воркшопа пройдут на территории Янтарного комбината с 10 по 27 октября и предполагают знакомство с ювелирным производством, презентации одежды и украшений, создание итоговых образов. Финальное дефиле состоится 1 декабря в Доме янтарной моды на территории предприятия.

"Воркшоп - формат, отражающий нашу основную идею - совместное творчество. У балтийского янтаря огромный потенциал. Раскрыть его часто мешают стереотипы о том, что это "бабушкин" камень, а круглые бусы - чуть ли не единственное украшение из янтаря. Возможности обработки камня давно шагнули вперед. Сегодня мы можем менять цвет янтаря, искусственно его состарить и даже огранить как алмаз. Мы обязательно продемонстрируем дизайнерам современные технологии и этапы на пути к готовому украшению непосредственно на производстве, чтобы участники сами определили, какой именно янтарь лучше всего дополнит модели из их коллекции. Задача первого воркшопа - создать молодежные образы. Поэтому и покажет результат сама молодежь - для этого мы пригласили студентов РАНХиГС", - отметила заместитель генерального директора комбината по ювелирному производству Майя Скворцова.

О предприятии

АО "Калининградский янтарный комбинат" - единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие полного цикла - от добычи янтаря-сырца до изготовления из него ювелирной и сувенирной продукции. Разрабатывает Приморский карьер, где сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. В 2013 году, согласно указу президента России Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех. Янтарь-сырец реализуется на электронной торговой площадке АО "Биржа "Санкт-Петербург" и аукционах для переработчиков.

Ювелирное производство комбината изготавливает порядка 200 тыс. изделий в год. После модернизации, проведенной в 2021 году при поддержке Ростеха, предприятие способно перерабатывать до 50 тонн янтаря ежегодно.