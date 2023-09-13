13 сентября, 08:44
Восточный экономический форум

МЭР предложило дополнить мастер-планы Дальнего Востока экономическими проектами

Программы развития составлены для 25 дальневосточных городов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Мастер-планы программы развития городов Дальнего Востока должны быть дополнены экономическими проектами, заявил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков на Восточном экономическом форуме.

"Важно дополнить мастер-планы экономическими проектами, направленными на создание новых производств и на развитие экономики в городах. Это позволит расширить налогооблагаемую базу и обеспечить мастер-план теми средствами, которые регионы получают от реализации инвестиционных проектов", - пояснил замминистра.

Программу развития дальневосточных городов запустили в 2021 году. Ведется работа над мастер-планами 25 дальневосточных городов: 11 региональных центров, девяти городов с численностью населения свыше 50 тыс. жителей, трех городов с менее 50 тыс. жителей и двух столиц Байкало-Амурской магистрали - Тынды и Северобайкальска. В этих городах живет больше половины населения Дальневосточного федерального округа. 

Теги:
РоссияДальний ВостокВосточный экономический форум
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