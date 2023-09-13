В Таганском районе Москвы откроется гостиница по программе "1 рубль за квадратный метр"

Это уже третий договор для открытия гостиницы по этой программе

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы заключили договор аренды объекта культурного наследия в Таганском районе для открытия гостиницы по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Город заключил с победителем аукциона договор аренды двухэтажного здания в общей площадью 255,7 кв. м и земельного участка под ним по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Договор заключен на 20 лет. После реставрации и выполнения необходимых требований инвестор сможет перейти на льготную ставку аренды. Это уже третий договор для открытия гостиницы по этой программе", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что историческое здание в Таганском районе по адресу: Товарищеский переулок, дом 24, строение 4 является выявленным объектом культурного наследия "Дом, в котором родились и в 1850-1870-е годы жили братья Сергей и Константин Коровины". Это единственная сохранившаяся постройка усадьбы Коровиных.

"Для перехода на льготную ставку аренды рубль за квадратный метр в год инвестору нужно в течение пяти лет завершить работы по сохранению объекта культурного наследия, а также выполнить требования программы: гостиница должна пройти классификацию и получить категорию от трех до пяти звезд, а номерной фонд должен занимать не менее 75% площади здания", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.