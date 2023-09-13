Для развития туризма на севере Байкала модернизируют транспортную инфраструктуру

В частности, планируют реконструировать взлетно-посадочную полосу в Нижнеангарске

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Транспортную инфраструктуру обновят на северном берегу Байкала в Бурятии для развития туризма. Об этом сообщил ТАСС на полях Восточного экономического форума глава республики Алексей Цыденов.

Тему реализации мастер-планов дальневосточных городов затронул, выступая на ВЭФ, президент России Владимир Путин. Он сказал, что будут изучены возможности увеличения финансирования мастер-планов до 2030 года. Глава государства предложил в ближайшие три года направить на приоритетные мастер-планы дополнительные ресурсы.

"Если говорить о северном побережье Байкала, у нас есть мастер-план Северобайкальска, который предусматривает развитие туризма, и он связан, главным образом, с логистикой, с повышением доступности", - сказал Цыденов.

Он уточнил, что речь о реконструкции взлетно-посадочной полосы в Нижнеангарске - это даст возможность принимать на севере Байкала воздушные суда классом выше, также речь о модернизации объектов существующей системы ЖКХ для сохранения экологии на берегу озера и о строительстве и ремонте причалов для развития водного туризма и возведении средств размещения - отелей, глэмпингов. "Северный Байкал очень красивый, там он особенный, с другой аурой, его надо увидеть. Много горячих источников", - отметил Цыденов.

Кроме того, у властей Бурятии есть планы по строительству большого детского лагеря на северном берегу Байкала по примеру "Артека" или "Океана". По словам главы региона, есть поручение президента об этом, ведется работа, обсуждение проекта с федеральными органами власти.

Решение о масштабной реновации городов Дальнего Востока было принято президентом России на аналогичном форуме два года назад. По его поручению ведется разработка мастер-планов для 25 из 66 городов округа. В список вошли все столицы дальневосточных субъектов, а также города с численностью населения более 50 тыс. человек, в том числе Северобайкальск.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.