"Россети" выплатят windfall tax в размере 1,6 млрд рублей до конца года

По закону налог уплачивается не позднее 28 января 2024 года

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. "Россети" выплатят налог на сверхприбыль в размере 1,6 млрд рублей, намерены воспользоваться ранней оплатой. Об этом журналистам в рамках ВЭФ-2023 сообщил генеральный директор компании Андрей Рюмин.

"[Полная сумма составляет] около 3,3 млрд рублей. У нас несколько дочерних компаний подпадает под этот налог. Мы планируем воспользоваться ранней оплатой, и она составит около 1,6 млрд рублей", - сказал он.

Совет Федерации 28 июля одобрил закон, устанавливающий 10-процентный налог на сверхприбыль для крупных компаний. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Согласно документу, налог уплачивается не позднее 28 января 2024 года, он будет зачисляться исключительно в федеральный бюджет и носить разовый характер. Поступления от налога планируются в объеме 300 млрд рублей. Закон устанавливает налог на сверхприбыль для организаций, средняя арифметическая величина прибыли которых за 2021 год и 2022 год превысила 1 млрд рублей.

Налоговая база рассчитывается как прирост средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год, а налоговая ставка устанавливается в размере 10%. В случае фактического перечисления в 2023 году определенной суммы денежных средств (обеспечительного платежа) в федеральный бюджет размер налога может быть равен величине, исчисленной по ставке 5%, а эти перечисленные средства будут зачтены в счет уплаты налога на сверхприбыль, указывали в правительстве.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.