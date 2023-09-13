"Россети" обсуждают с ЦБ раскрытие отчетности по МСФО

Решение могут принять осенью

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. "Россети" и Банк России обсуждают раскрытие результатов по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), предварительно, вопрос решится в сентябре - октябре. Об этом журналистам сообщил генеральный директор компании Андрей Рюмин в рамках ВЭФ-2023.

"Мы пока не раскрыли информацию по МСФО, но находимся в общении с ЦБ по этому поводу. В ближайшее время, предварительно в сентябре - октябре, должны этот вопрос решить", - сказал он, добавив, что дочерние компании публикуют финансовые показатели.

Глава компании также напомнил, что суммарное финансирование инвестпрограммы группы на 2023-2024 годы составит более триллиона рублей - это магистральный комплекс, распределительный, дочерние компании. При этом не все покрывается собственными средствами - тарифными источниками - частично компания привлекает долговую нагрузку.

"Показатель соотношения долг/EBITDA по магистральному комплексу по итогам 2022 года составил 2,5х. Он с того года вырос: в 2021 году - 1,7х", - сказал Рюмин.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.