В "Россетях" прокомментировали новый механизм льготного техприсоединения

Он повысил ответственность потребителей, заявил глава холдинга Андрей Рюмин

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Изменения механизма льготного техприсоединения к сетям увеличили ответственность потребителей, которые теперь заявляют не максимальную, а фактически необходимую мощность. Такое мнение высказал глава электросетевого холдинга "Россети" Андрей Рюмин в рамках ВЭФ-2023.

По его словам, по заявкам, полученным после 1 июля 2022 года по категории заявителей до 15 кВт, средняя величина запрашиваемой мощности составила 10 кВт, в то время как в первом полугодии 2022 года было 15 кВт.

"Потребители стали более ответственно относиться к подаче заявок. При этом льготы фактически остались", - отметил Рюмин.

Затраты сетевых компаний на техприсоединение отличаются по регионам, но в среднем по стране они существенно - в три-четыре раза - больше того, что платит потребитель.

"Что касается экономического эффекта, то для корректной оценки необходимо время. Нужно, чтобы прошел полный календарный год, в течение которого действует новый механизм. Точные цифры можно будет назвать по итогам 2023 года", - пояснил глава "Россетей".

Отвечая на вопрос о неиспользуемой мощности, он отметил, что за последние 10 лет по новым присоединениям мощности загружены не более, чем на 30%. При этом остальная мощность, созданная для техприсоединения, простаивает.

"Точных данных в моменте нет, потому что некоторые потребители постепенно набирают мощность. Но можно говорить, что в среднем за последние 10 лет не более 30% заявленной мощности реально потребляется", - сказал он.

О техприсоединении к сетям

1 июля 2022 года вступило в силу постановление правительства РФ, отменяющее льготное техприсоединение к сетям объектов мощностью до 15 кВт. С 1 июля 2022 года цена возросла с 550 рублей за 15 кВт до 3 тыс. рублей за каждый кВт, с 1 июля 2023 года она увеличится до 4 тыс. рублей, а с 1 июля 2024 года - до не менее 5 тыс. рублей.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.