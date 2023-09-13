13 сентября, 09:31
Восточный экономический форум

Объем инвестиций в туризм на Камчатке вырос в 2,5 раза за год

По словам главы региона Владимира Солодова, отрасль является наиболее быстрорастущей в крае

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в туристическую отрасль Камчатского края за последний год вырос в 2,5 раза, сообщил в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

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"Туризм для нас - одно из ключевых направлений для привлечения инвестиций и самая быстрорастущая отрасль: по объему инвестиций она за год выросла в 2,5 раза. Да, эта сфера еще отстает по абсолютному объему инвестиций, но с точки зрения темпов это, безусловно, самый быстрорастущий сегмент", - рассказал Солодов.

По его словам, за прошедший с последнего ВЭФ год на Камчатке дополнительно ввели 500 мест размещения в отелях. Реализуются проекты парка "Три вулкана", санаторно-курортного кластера в Зеленовских озерках. Идет расширение эко-отеля "Лагуна", который формирует свои базы и точки присутствия по всему краю.

"Мы видим стабильный прирост туристов. Каждый год он увеличивается примерно на 10-15%, и в этом году мы ожидаем, что он превысит 360 тыс. человек. При этом в общем-то нет больших проблем с пропускными способностями, с проездной мощностью", - отметил глава Камчатки.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
РоссияКамчатский крайСолодов, Владимир ВикторовичВосточный экономический форум
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