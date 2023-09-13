13 сентября, 09:04,
обновлено 13 сентября, 09:23
Восточный экономический форум

"Россети" вложат в энергоинфраструктуру новых регионов 40 млрд рублей за два-три года

По словам главы холдинга Андрея Рюмина, компания приступила к эксплуатации магистрального комплекса - 150 кВ и выше

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. "Россети" вложат в развитие энергетической инфраструктуры новых регионов РФ около 40 млрд рублей в ближайшие два-три года. Об этом журналистам заявил глава электросетевого холдинга Андрей Рюмин в рамках Восточного экономического форума.

"Есть понимание, что в ближайшие два-три года суммарно мы планируем вложить около 40 млрд рублей", - сказал он.

По словам Рюмина, компания приступила к эксплуатации магистрального комплекса - 150 кВ и выше, создано два предприятия - Донбасское и Таврическое. "Мы ведем работы по эксплуатации, восстановлению, развитию инфраструктуры. Ведется подготовка к осенне-зимнему периоду", - отметил он.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
РоссияВосточный экономический форум
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