В "Россетях" прокомментировали планы выплаты дивидендов

Это будет зависеть от результатов и планов по инвестпрограмме, отметил глава компании Андрей Рюмин

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. "Россети" могут пересматривать решение о невыплате дивидендов до 2026 года в зависимости от результатов компании и ее планов по инвестпрограмме. Об этом журналистам в рамках ВЭФ-2023 сообщил глава "Россетей" Андрей Рюмин.

"Решение [о невыплате дивидендов до 2026 года] было принято. Но каждый год в зависимости от результатов и планов по инвестиционной программе оно может меняться", - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину предусмотреть отказ от выплаты "Россетями" дивидендов по итогам 2022-2026 годов для финансирования инвестпрограммы. Согласно поручению, сделать это необходимо в целях поддержания в 2023-2027 годах стабильного финансово-экономического состояния компании.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.