В Ленобласти планируют построить завод по производству строительных модулей

Президент ГК "Эталон" Геннадий Щербина отметил, что модульные конструкции позволяют повысить темпы строительства и сократить сроки строительства на 20-50%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Завод по производству модулей, которые будут использоваться при строительстве жилья и социальных объектов, построят в Ленинградской области в 2024 году. Об этом в среду сообщили в пресс-службе региональной администрации.

"Завершение строительства основного корпуса запланировано на 2024 год, а в начале 2025 года появятся ж/д инфраструктура и оборудованная территория для временного хранения и отгрузки готовой продукции", - говорится в сообщении.

Президент ГК "Эталон" Геннадий Щербина отметил, что модульные конструкции позволяют повысить темпы строительства и сократить сроки строительства на 20-50%.

Производственный комплекс объемно-блочных конструкций ПК ОБК расположен в индустриальном парке Горелово в Ленинградской области. Проектная мощность производственного комплекса составит до 1 тыс. объемно-блочных конструкций в год.

"Для нас особенно отрадно, что в Ленинградской области появился новый завод, который с помощью отечественных технологий сможет обеспечить необходимыми материалами как многоквартирные, так и частные дома, социальные и общественно-деловые объекты. Для застройщиков и государственных заказчиков предприятие даст возможность сократить графики работ в два раза, а для будущих покупателей гарантирует заводское качество сборки и отделки после ввода в эксплуатацию", - отметил заместитель председателя правительства Ленобласти Евгений Барановский.