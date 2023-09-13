Глава МВД призвал взвешенно подойти к идее исключить спецразрешение на проезд с/х техники

Стремление к экономическим результатам хозяйственной деятельности не должно создавать угрозу жизни и здоровью граждан России, отметил Владимир Колокольцев

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев считает, что следует взвешенно подойти к предложению об исключении требования по оформлению специальных разрешений на проезд крупногабаритной сельхозтехники по дорогам общего пользования. В этом вопросе стремление к экономическим результатам хозяйственной деятельности не должно создавать угрозу жизни и здоровью людей, сказал глава ведомства в ходе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

Как отметили в пресс-центре МВД РФ, торгово-промышленная палата и отдельные регионы обозначили проблемы, связанные с передвижением крупногабаритной сельхозтехники по дорогам общего пользования. В частности, было предложено исключить требования по оформлению специальных разрешений на ее проезд.

"Стремление к экономическим результатам хозяйственной деятельности не должно создавать угрозу жизни и здоровью наших граждан. Отмечу, что за истекшие шесть месяцев текущего года число дорожно-транспортных происшествий с участием водителей сельскохозяйственной техники и самоходных машин имеет тенденцию к росту. Поэтому нужно посмотреть всесторонне, учесть все плюсы и минусы для того, чтобы выработать консолидированную позицию", - сказал Колокольцев.