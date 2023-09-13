Правительство Болгарии поддерживает отмену запрета на импорт зерна с Украины

Премьер-министр Николай Денков заявил, что запросит у ЕК дополнительные средства для компенсации потерь болгарских производителей сельхозпродукции, а также поддержку в развитии транспортной инфраструктуры

СОФИЯ, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство Болгарии поддержало инициативу депутатов парламента об отмене запрета на импорт зерна с Украины. Как сообщает правительственная пресс-служба, заявление об этом сделал премьер-министр Николай Денков во время заседания кабмина.

"Всем должно быть понятно, что освобождение импорта с Украины снизит цены на основные продукты питания и, соответственно, будет способствовать снижению инфляции. Считаю правильным принять такое решение", - сказал Денков.

Премьер-министр добавил, что запросит у Еврокомиссии дополнительные средства для компенсации потерь болгарских производителей сельхозпродукции, а также поддержку в развитии транспортной инфраструктуры. Он гарантировал усиление фитосанитарного контроля над украинскими продуктами.

Ранее против восстановления импорта зерна высказался министр сельского хозяйства и продовольствия Кирил Вытев, отметив в интервью телеканалу BTV, что эта инициатива вызовет напряжение среди болгарских производителей зерна и приведет к массовым акциям протеста. Он также подчеркнул, что у болгарских производителей нет возможности конкурировать с более дешевыми украинскими товарами, а себестоимость производства зерна уже сейчас выше его продажной цены.

Ранее депутаты правящего большинства внесли в парламент проект решения об отмене запрета на импорт сельхозпродукции с Украины в знак солидарности.

В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Сейчас эти пять стран добиваются продления эмбарго по крайней мере до конца года. В июле эти страны совместно обратились к ЕК с просьбой продлить как минимум до конца года запрет на импорт с Украины зерна, поступавшего на их рынки по демпинговым ценам. Решение по этому вопросу в Брюсселе пока не принято.