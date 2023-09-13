Власти Уэльса продали киностудию компании из США за $12,5 млн

В частности, она продюсировала съемки четвертого сезона сериала "Шерлок", а также триллера "Разрушение" для Netflix

ЛОНДОН, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство Уэльса продало американской компании Great Point Media киностудию Seren Studios под Кардиффом за $12,5 млн. Она продюсировала, в частности, съемки четвертого сезона сериала "Шерлок" с актером Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли, а также триллера "Разрушение" для сервиса потокового видео Netflix. Об этом сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

Продюсерская компания из США, владеющая также студиями в Нью-Йорке, Атланте, Джорджии и Нью-Джерси, планирует значительно расширить возможности съемочной площадки в Уэльсе. В соответствии с проектом будут построены четыре современные студии, что позволит создать около 500 рабочих мест.

Планируется также открыть учебный центр, в котором, по словам главы Great Point Media Питера фон Гала, при содействии Университета Южного Уэльса, в частности, "будут проходить подготовку съемочные группы".