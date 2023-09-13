Пять регионов Дальнего Востока планируют развивать туризм в зоне БАМа

Подписанный меморандум также предусматривает организацию совместных конгрессно-выставочных мероприятий

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Амурская область, Хабаровский и Забайкальские края, республики Саха (Якутия) и Бурятия подписали меморандум о взаимодействии в развитии туризма в зоне Байкало-Амурской магистрали на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщили в амурском правительстве.

"На полях ВЭФ дальневосточные регионы подписали меморандум о взаимодействии в развитии туризма в зоне Байкало-Амурской магистрали. Намерение сотрудничать скрепили подписями представители Амурской области, Хабаровского и Забайкальского краев, Республики Саха (Якутия) и Республики Бурятия", - говорится в сообщении. Подобный меморандум заключили впервые.

Регионы будут вместе работать над формированием положительного имиджа БАМа, чтобы привлечь как можно больше туристов, также соглашение предусматривает организацию совместных конгрессно-выставочных мероприятий.

"Дальний Восток умеет дружить, умеет создавать очень интересные проекты. Сегодня мы дали старт большому мероприятию. Уже в октябре состоится практическая встреча с участниками проекта по развитию межрегионального туризма в зоне БАМа. Я думаю, что вместе с коллегами из других регионов мы создадим яркий туристический продукт", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Приамурья Павла Пузанова. Он добавил, что особенно эффективно такое сотрудничество будет перед 50-летним юбилеем начала строительства БАМа.

Байкало-Амурская магистраль - одна из крупнейших железных дорог в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, она проходит по территории Иркутской и Амурской областей, Забайкальского и Хабаровского краев, Бурятии и Якутии. Хотя строительство магистрали началось еще в конце 1930-х годов, основные работы развернулись в 1974 году, когда Байкало-Амурскую железнодорожную магистраль объявили всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Указ о праздновании 50-летия начала строительства БАМа в начале марта подписал глава российского государства Владимир Путин.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.