Пермский край и Камчатка намерены совместно развивать экотуризм и охранять редких животных

Соглашение, в частности, предусматривает проведение информационных кампаний и образовательных мероприятий для привлечения внимания общественности к проблемам охраны животного мира

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Пермский и Камчатский края намерены совместно развивать экологический туризм, а также объединить усилия по охране редких и исчезающих видов животного мира и особенно - хищных птиц. Соглашения об этом подписали министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья Дмитрий Беланович, министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков, а также министр туризма Камчатского края Владимир Русанов, сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

"Мы намерены с Камчатским краем обмениваться опытом в области обеспечения орнитологического баланса, восстановления популяций хищных птиц, в том числе восточно-сибирского кречета", - передают слова Белановича в правительстве Прикамья.

По данным ведомства, соглашение в сфере охраны редких животных и птиц предполагает организацию совместных проектов и программ по мониторингу состояния птиц и их мест обитания, разработку мер по сохранению и восстановлению популяций редких видов, а также проведение информационных кампаний и образовательных мероприятий для привлечения внимания общественности к проблемам охраны животного мира. Кроме того, регионы будут содействовать друг другу в создании правовой поддержки сохранения биоразнообразия, благоприятных условий для увеличения численности популяций редких и исчезающих видов животного мира.

Второе соглашение направлено на развитие экологического туризма на территории особо охраняемых природных территориях в Прикамье и на Камчатке. В этом направлении планируется проводить совместные проекты по охране окружающей среды и продвижению туристических ресурсов двух регионов. Также будут разработаны меры по содействию развитию предпринимательской деятельности в сфере туризма с учетом требований действующего законодательства России и регионов.

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