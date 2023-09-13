В Якутии проект строительства комплекса по производству гелия получит поддержку режима ТОР

Комплекс появится в Мирнинском районе

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Режим территории опережающего развития (ТОР) применят при реализации проекта по строительству комплекса для производства жидкого гелия в Якутии. Соглашение о сотрудничестве подписано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Комплекс станет первым в Якутии и появится в Мирнинском районе. "На Восточном экономическом форуме правительство Республики Саха (Якутия), Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и ООО "ДББ" заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве при строительстве комплекса по переработке природного газа с целью извлечения гелия. <...> Проект получит преференции в рамках режима ТОР", - говорится в сообщении.

Комплекс планируется создать на Среднеботуобинском нефтегазоконденсатном месторождении. Использоваться для извлечения гелия будет газ, добываемый "Алроса-Газ", дочерней компанией "Алроса". Начало пилотной добычи гелия запланировано на 2025 год, выйти на производственные мощности планируется уже в 2028 году.

Добываемый газ будет дополнительно очищаться, также будут сокращаться атмосферные выбросы. Планируется, что комплекс будет добывать около 4 млн кубометров гелия в год. Поставка продукта будет осуществляться на внутренний рынок сбыта и в страны ближнего зарубежья. "Гелий является одним из самых востребованных ресурсов, который используется во многих отраслях промышленности, мировой спрос на него сейчас растет. Открытие производственного гелиевого комплекса будет способствовать созданию новых рабочих мест, повышению налоговых доходов государственного бюджета Якутии, развитию инфраструктуры региона", - процитировали в пресс-службе главу Якутии Айсена Николаева.

"Проекты такого направления важны для экономики всей страны, они не только раскрывают природный и ресурсный потенциал Дальнего Востока, но и помогают достигать независимости от импорта, позволяют снабжать промышленность России важными материалами. Помимо присвоения статуса резидента ТОР "Якутия", проработки обеспечения проекта землей и инфраструктурой, мы окажем содействие в привлечении финансирования, поиске партнеров, а также потребителей продукции", - приводятся в сообщении слова генерального директора КРДВ Николая Запрягаева.

Резидентам доступны сниженные с 30% до 7,6% страховые взносы, а также заявительный порядок их применения, нулевые налоги на прибыль, землю, имущество первые несколько лет. Также появляется возможность инфраструктурного обеспечения и предоставления земельного участка. Кроме того, предусмотрено применение процедуры свободной таможенной зоны (СТЗ).

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.