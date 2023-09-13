13 сентября, 10:32,
обновлено 13 сентября, 11:01
Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына

Путин заявил, что у России и КНДР есть много интересных проектов

Страны планируют развивать сотрудничество в транспорте, сельском хозяйстве, других сферах, сообщил президент РФ

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 13 сентября. /ТАСС/. Россия и КНДР намерены развивать сотрудничество в транспорте, сельском хозяйстве, других сферах, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью программе "60 минут" на канале "Россия 1" после переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"У нас очень много интересных проектов. Если некоторые вещи вспомнить: это и транспортное сообщение, и логистика - имеется в виду и железная дорога, и автомобильная дорога - имеется в виду возобновление работы морского порта, где можно сделать очень хороший логистический треугольник: железная дорога, порт, автомобильная дорога на Китай. Здесь можно в разы увеличить объемы перевозок, что очень важно в целом", - сказал Путин.

Он добавил, что говорил с Ким Чен Ыном о развитии сельского хозяйства, и в этом плане у России "есть, что предложить". "И гуманитарную помощь оказываем стране, но кроме гуманитарной помощи есть возможность просто работать на равных, и здесь перспективы неплохие", - отметил президент. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКНДРРоссияКим Чен ЫнВстреча Владимира Путина и Ким Чен Ына
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