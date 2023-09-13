13 сентября, 10:47

ОВК будет докапитализирована на 12,5 млрд рублей через допэмиссию акций

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Акционеры "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (ОВК) приняли решение увеличить уставной капитал компании на 12,5 млрд рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций, говорится в отчете компании на официальном сайте размещения информации.

"Увеличить уставный капитал публичного акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 12 500 000 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль", - отмечается в документе. 

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