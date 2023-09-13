Минэнерго Украины заявило, что европейцы закачали в ее ПХГ более 1,8 млрд куб. м газа

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что европейские подземные хранилища газа заполнены примерно на 94%, поэтому трейдеры и прибегают к помощи Украины

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Иностранные трейдеры закачали в украинские подземные газовые хранилища более 1,8 млрд куб. м газа. Об этом сообщило Минэнерго Украины в своем Telegram-канале.

"По состоянию на 13 сентября объем газа от иностранных трейдеров, воспользовавшихся услугой хранения голубого топлива в украинских подземных хранилищах (ПХГ), составил более 1,8 млрд куб. м", - говорится в сообщении.

Как утверждает министр энергетики Украины Герман Галущенко, европейские подземные хранилища газа заполнены примерно на 94%, поэтому европейские трейдеры и прибегают к помощи Украины.

В апреле компания "Укртрансгаз", оператор подземных хранилищ газа страны, прошла сертификацию на соответствие правилам Евросоюза. Это дало Украине возможность использовать около половины объемов своих мощностей для хранения запасов газа европейских стран.

Галущенко заявил тогда, что правительство считает одной из своих ключевых целей создание в стране большого энергетического хаба, в частности для хранения газа европейскими государствами. По его словам, у Украины есть одни из крупнейших подземных хранилищ газа в Европе, которые вмещают более 30 млрд куб. м газа. Учитывая эти объемы и свои нужды, Украина может предложить европейским партнерам до 15 млрд куб. м мощностей своих ПХГ, добавил министр.