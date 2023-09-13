В России новые iPhone по предзаказу обойдутся вдвое дороже, чем в США

По данным компаний, в "М.Видео-Эльдорадо" стоимость iPhone 15 по предзаказу начинается от 129 тыс. рублей

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Крупные российские ретейлеры и операторы связи открыли предзаказы на новую линейку смартфонов и гаджетов Apple, стоимость которых оказалась в два раза выше, чем в США. Об этом свидетельствуют данные компаний.

Согласно информации на сайте Apple, цена за iPhone 15 по предзаказу начинается от $799, а за iPhone 15 Plus - от $899. В свою очередь iPhone 15 Pro стоит $1 000, 15 Pro Max - $1 200.

Смарт-часы Apple Watch Series 9 и Ultra 2 будут стоить от $399 и $799 соответственно.

В "М.Видео-Эльдорадо" стоимость iPhone 15 по предзаказу начинается от 129 тыс. рублей (около $1 346), iPhone 15 Plus - от 139 тыс. рублей (около $1 451), iPhone 15 Pro - от 159 тыс. рублей (около $1 659), iPhone 15 Pro Max - от 194 тыс. рублей (около $2 025). В свою очередь смарт-часы Apple Watch Series 9 доступны от 54 тыс. рублей (около $564), а флагманские Apple Watch Ultra 2 - 109 тыс. рублей (около $1 138).

У сотового оператора МТС практически аналогичные цены. Так, предзаказ за iPhone 15 начинается от 124 тыс. рублей, на iPhone Plus 15 - от 139 тыс. рублей, на iPhone 15 Pro - от 154 тыс. рублей, а на iPhone 15 Pro Max - от 189 тыс. рублей. Смарт-часы Apple Watch Series 9 можно приобрести по цене от 54 тыс. рублей, а за Apple Watch Ultra 2 придется заплатить более 109 тыс. рублей.

Предзаказы на новые устройства Apple откроет и "Яндекс маркет". Например, цена iPhone 15 Pro там начинается от 177 тыс. рублей (около $1 847).

12 сентября Apple представила новое поколение своих смартфонов - iPhone 15. Базовая линейка доступна в пяти цветах: черном, голубом, салатовом, желтом и розовом. При этом впервые корпусы версий Pro и Pro Max будут изготовлены из титана. В компании утверждают, что в производстве используется тот же сплав, который применяется в космической отрасли при создании марсоходов. Также были представлены новые версии умных часов Apple Watch.

Официальные продажи устройств начнутся 22 сентября, а предзаказ можно будет оформить с 15 сентября.